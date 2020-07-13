В первом полугодии ГОКи Фирташа увеличили производство

В первом полугодии ГОКи Фирташа увеличили производство

В 1-м полугодии 2020 года по сравнению с 1-м полугодием 2019 года входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область) увеличили производство ильменитового концентрата на 31,7% до 66,9 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.

"Не взирая на проблемы, связанные с распространением COVID 19, оба ГОКа полностью выполнили поставленные производственные задачи. 100% контрактов на поставку готовой продукции украинскими и иностранными партнерами выполнены. Комбинаты поставили украинским потребителям 64% продукции, европейским клиентам экспортировано 36% продукции", – прокомментировал председатель компаний "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" Сергей Косенко.

За 6 месяцев 2020 года совокупные капитальные инвестиции в ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" превысили 32 млн гривен.

Рост налоговых отчислений составил 16,5% (в бюджеты разных уровней было уплачено 50,9 млн. гривен, а средняя зарплата на комбинатах достигла 13,1 тыс. гривен.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область). Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

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