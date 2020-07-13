Нацбанк изменил требования к регистрации платежных систем

Национальный банк обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Нацбанк изменил требования к регистрации платежных систем

Национальный банк обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что изменилось

Регулятор упростил требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты.

«Не нужно будет отображать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросами оверсайта платежных систем. Отныне эти положения должны отражаться во внутренних документах платежной организации платежной системы-резидента», — говорится в сообщении.

Такие внутренние документы должны быть разработаны в течение 3 месяцев с даты внесения Нацбанком сведений относительно этой платежной системы в Реестр, но до дня начала проведения в этой платежной системе первой операции по переводу средств.

Также предусмотрено представление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также детализированы требования регулятора относительно регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент. Эти изменения должны упростить заполнение документов для подачи в НБУ.

Кроме этого уточнены требования к документам, которые подаются в НБУ для регистрации международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.

При этом документы, которые уже согласованы Нацбанком на момент вступления в силу изменений, не требуют доработки. Новые требования должны быть учтены при внесении документов в очередных изменениях.

Документы Национального банка отныне могут подаваться и в электронном виде с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

НБУ также предусмотрел возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений к правилам платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.

Соответствующие изменения вступают в силу с 11 июля 2020 года.

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