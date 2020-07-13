87 из 100 операций в мае были безналичными — НБУ

По итогам мая 2020 года доля по объему безналичных операций по платежным картам составляла 55,5%, по количеству — 87 операций из 100. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

87 из 100 операций в мае были безналичными — НБУ
Фото: ukr.media

Отчетность будут публиковать чаще

«Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинцев в пользу кешлес очевиден», — говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что отныне будут публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

«Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах. Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее — ежеквартально). Поэтому и теперь публиковать эти данные каждый месяц», — пояснили в регуляторе.

Напомним

  • В первом квартале 2020 года количество безналичных операций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 24,5%, а сумма — на 15,6%.
  • Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт в первом квартале 2020 года составило 1385,3 млн шт., а их сумма – 920,5 млрд грн.
  • По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество указанных операций выросло на 24,5%, а сумма – на 15,6%.

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