87 из 100 операций в мае были безналичными — НБУ

По итогам мая 2020 года доля по объему безналичных операций по платежным картам составляла 55,5%, по количеству — 87 операций из 100. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

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Отчетность будут публиковать чаще

«Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинцев в пользу кешлес очевиден», — говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что отныне будут публиковать статистику о состоянии карточного рынка ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше.

«Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах. Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно (ранее — ежеквартально). Поэтому и теперь публиковать эти данные каждый месяц», — пояснили в регуляторе.

Напомним