На таможне рассказали, какие товары чаще всего пытаются провезти контрабандой

За первое полугодие работники таможни зафиксировали 7,2 тысячи нарушений таможенных правил. Общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

На таможне рассказали, какие товары чаще всего пытаются провезти контрабандой
Фото: ugolovka.com

Какие товары перевозят

Среди самых распространенных контрабандных товаров — табачные изделия, мобильные телефоны и планшеты, а также наркотические средства.

«Самым резонансным случаем стало обнаружение Закарпатской таможней попытки ввоза с сокрытием от таможенного контроля мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн.

Также частыми были попытки незаконного перемещения табачных изделий. За первое полугодие таможни ГТС предотвратили 390 таких попыток. Из незаконного оборота изъято 22,3 млн штук сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 млн грн. Кроме того, изъято почти 500 кг незаконно перемещенного табака стоимостью свыше 500 тыс грн», — говорится в сообщении.

При этом, за 6 месяцев 2020 года таможенники зафиксировали 303 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

«Самой большой партией стал случай незаконного перемещения наркотических средств в морском порту „Южный“, где обнаружили 31,5 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке составляет более 100 млн грн», — добавили на Таможне.

Напомним

  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой служб поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.
  • Ранее экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривен, якобы чтобы показать эффективность ее работы и перевыполнение плана.

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