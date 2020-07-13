Канада продлила пошлины на китайские ТБД

Канада продлила пошлины на китайские ТБД

Канадское агентство пограничных служб (CBSA) приняло решение о продлении действия антидемпинговых (AD) и компенсационных пошлин (CVD) на импорт труб большого диаметра из Китая.

Согласно CBSA, отмена пошлин может привести к продолжению или повторению демпинга или субсидирования этих продуктов.

Канадский международный торговый трибунал (СИТТ) также продолжал направлять запросы для расследования запроса в отечественную промышленность и сделает заказ или заключение не позднее 10 декабря 2020 года.

Введение антидемпинговых и компенсационных пошлин началось 2 марта 2015 года.



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