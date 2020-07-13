США отказались вводить пошлины на корейский х/к прокат

Министерство торговли США в ходе проведения повторного расследования импорта холоднокатаного проката из Южной Кореи не нашла подтверждения фактов поставок данной продукции по демпинговым ценам.



За рассмотренный период с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2018 г. корейская компания Posco экспортировала в США около 40 тыс. т холоднокатаного проката, а Hyundai Steel — около 30 тыс. т.



Для этих компаний устанавливается нулевая антидемпинговая пошлина. Таким образом, Министерство торговли США подтвердила свое решение, принятое в ноябре 2019 г. Ранее, в мае прошлого года, для Posco была введена предварительная пошлина в размере 2,68%, а для Hyundai Steel — 36,59%.



Корейские металлургические компании называли это решение американских властей положительным сигналом. Однако они отмечают, что не могут увеличить поставки холоднокатаного проката в США , так как они ограничиваются квотами, введенными в 2018 г. в качестве альтернативы 25%-м стальным тарифам.