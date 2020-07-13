В Шотландии продают остров по цене квартиры

В Шотландии выставили на продажу остров по цене недвижимости в Лондоне. Об этом сообщает Metro.

Стоимость острова

Необитаемый остров под названием Inchconnachan продают за 500 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечает, что во столько же может обойтись квартира в Лондоне.

Остров площадью 42 гектара располагается посреди озера Лох-Ломонд. Он покрыт густой растительностью и является необитаемым на протяжении 20 лет.

Добраться до него можно только на лодке. На острове расположен деревянный дом, построенный в 1920-е годах. Его разрешено снести, а также выдано разрешение на постройку дома с пятью спальнями.

Новые жильцы также смогут сделать лодочную станцию, пирс и возвести дополнительную хижину.