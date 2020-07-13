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2020-07-13
В Шотландии продают остров по цене квартиры
В Шотландии выставили на продажу остров по цене недвижимости в Лондоне. Об этом сообщает Metro.
Стоимость острова
Необитаемый остров под названием Inchconnachan продают за 500 тысяч фунтов стерлингов. Издание отмечает, что во столько же может обойтись квартира в Лондоне.
Остров площадью 42 гектара располагается посреди озера Лох-Ломонд. Он покрыт густой растительностью и является необитаемым на протяжении 20 лет.
Добраться до него можно только на лодке. На острове расположен деревянный дом, построенный в 1920-е годах. Его разрешено снести, а также выдано разрешение на постройку дома с пятью спальнями.
Новые жильцы также смогут сделать лодочную станцию, пирс и возвести дополнительную хижину.