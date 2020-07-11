"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик

Заяву зробили ряд депутатів "Слуги народу" під час робочої групи з виконання положень Меморандуму з тютюновими виробниками.

Група компаній "Бритіш Американ Тобакко Україна" звернулася з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням пояснити заяви низки народних депутатів з фракції "Слуга народу" про націоналізацію підприємств групи. Про це пише The Page з посиланням на заяву компанії.

"Під час засідання робочої групи з виконання положень Меморандуму про наміри забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів, - ред.) ряд народних депутатів неодноразово заявляли, що держава повинна націоналізувати підприємства групи компаній "Бритіш Американ Тобакко" в Україні, пояснюючи це тим, що підприємства групи начебто некоректно ведуть господарську діяльність у нашій країні", - йдеться в листі компанії.

Зокрема, вони повідомляють, що про націоналізацію фабрик компанії заявляли народні депутати партії "Слуга народу" Андрій Холодів, Олексій Устенко, Олександр Юрченко, Олександр Качура, Владлен Неклюдов та Георгій Мазурашу.



"Просимо повідомити, чи планує держава націоналізувати підприємства тютюнової галузі, зокрема, підприємства групи компаній "Бритіш Американ Тобакко" в Україні", - наголошується в листі.

Нагадаємо, раніше українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" попросила президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністра звернути увагу на систематичний тиск, яке здійснюється на компанії-члени Асоціації, та можливі негативні наслідки цього як для тютюнового ринку, так і всього державного бюджету України.