"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик

Заяву зробили ряд депутатів "Слуги народу" під час робочої групи з виконання положень Меморандуму з тютюновими виробниками.

"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Фото: rbc.ua

Група компаній "Бритіш Американ Тобакко Україна" звернулася з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням пояснити заяви низки народних депутатів з фракції "Слуга народу" про націоналізацію підприємств групи. Про це пише The Page з посиланням на заяву компанії.

"Під час засідання робочої групи з виконання положень Меморандуму про наміри забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів, - ред.) ряд народних депутатів неодноразово заявляли, що держава повинна націоналізувати підприємства групи компаній "Бритіш Американ Тобакко" в Україні, пояснюючи це тим, що підприємства групи начебто некоректно ведуть господарську діяльність у нашій країні", - йдеться в листі компанії.

Зокрема, вони повідомляють, що про націоналізацію фабрик компанії заявляли народні депутати партії "Слуга народу" Андрій Холодів, Олексій Устенко, Олександр Юрченко, Олександр Качура, Владлен Неклюдов та Георгій Мазурашу.

"Просимо повідомити, чи планує держава націоналізувати підприємства тютюнової галузі, зокрема, підприємства групи компаній "Бритіш Американ Тобакко" в Україні", - наголошується в листі.

Нагадаємо, раніше українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" попросила президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністра звернути увагу на систематичний тиск, яке здійснюється на компанії-члени Асоціації, та можливі негативні наслідки цього як для тютюнового ринку, так і всього державного бюджету України.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
Блок рекламы


Похожие новости
В июне американский импорт стали снизился на 12,3%В июне американский импорт стали снизился на 12,3%
ЕС намерен через 30 лет отказаться от ископаемых энергоносителейЕС намерен через 30 лет отказаться от ископаемых энергоносителей
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 25%Транзит сжиженного газа через Украину упал на 25%
ЕC ужесточит контроль над работой американских компанийЕC ужесточит контроль над работой американских компаний
Япония планирует через 10 лет закрыть более сотни ТЭСЯпония планирует через 10 лет закрыть более сотни ТЭС
Американские металлурги постепенно восстанавливают мощностиАмериканские металлурги постепенно восстанавливают мощности
СБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяцСБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяц
СБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводеСБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводе
Деньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкоматДеньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкомат
В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%В первом полугодии транзит газа через Украину снизился на 45%
Последние новости
Подгружаем последние новости