СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області

Зловмисники встигли викачати сировини на 1 млн гривень і збути її на нафтопереробні заводи на сході України.

Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток нафти з державної свердловини в Івано-Франківській області. Про це повідомили на сайті відомства.

“Спільне підприємство з іноземними інвестиціями без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів налагодило видобуток нафти зі свердловини державного фонду в Долинському районі Івано-Франківщини. Ділки встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України”, - йдеться у повідомленні.

Для легалізації сировини зловмисники за документами оформлювали оборудку під виглядом законних господарських операцій.

За попередньою версією слідства, підприємці отримали доступ до видобутку за сприяння посадовців одного з державних закладів Івано-Франківська, на балансі якого з науково-дослідною метою перебувала свердловина.

За оперативними даними, комерсанти планували розпочати нелегальний видобуток і на інших свердловинах цього закладу.

У ході обшуків правоохоронці вилучили 40 тонн нафти, документи, чорнові записи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та майже 130 тисяч гривень, ймовірно отримані від протиправної діяльності.

Експерти оцінюють шкоду довкіллю від забруднення території розлитою нафтою.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.