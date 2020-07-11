Суд восстановил право государства на 5,8 га “Беличанского леса” стоимостью более 51 млн гривен

Суд восстановил право государства на 5,8 га &ldquo;Беличанского леса&rdquo; стоимостью более 51 млн гривен

Решениями судов в государственную собственность возвращены земельные участки государственного лесного фонда за пределами пгт Коцюбинское и пгт Гостомель площадью 1,8 га стоимостью более 16 млн гривен, а также 4 га лесных земель стоимостью более 35 млн гривен.

Об этом Кв стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“В течение 2020 года Верховным Судом в 12 делах подтверждена обоснованность исковых требований прокуратуры Киевской области и возвращены в государственную собственность земельные участки государственного лесного фонда за пределами пгт Коцюбинское и пгт Гостомель площадью 1,8 га стоимостью более 16 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства прокуратурой доказано, что спорные земли незаконно и вопреки требованиям земельного и лесного законодательства органами местного самоуправления Ирпенского региона были переданы в частную собственность гражданам за счет законодательно ограниченных в гражданском обороте земель лесохозяйственного назначения, имеющих законного постоянного пользователя и в действительности использующиеся для ведения лесного хозяйства.

В пресс-службе сообщили, что при участии прокуратуры Киевской области судами первой инстанции удовлетворено 9 аналогичных исков прокуратуры области, а по решению суда апелляционной инстанции вступили в законную силу еще 17 судебных решений, которыми были возвращены в пользу государства 4 га лесных земель стоимостью более 35 млн гривен.

Представительная работа прокуратуры по возвращению государству леса и в дальнейшем продолжается.

Известно, что земли лесного фонда на территории так называемого “Беличанского леса” входят в состав объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения – Национальный природный парк “Голосеевский”.

Напомним, что в апреле 2019 года сообщала, что Беличанский лес, который находился в заброшенном состоянии, 5 лет назад вошел в состав Национального природного парка Украины (НПП) “Голосеевский”, при этом землепользователем осталось КП “Святошинское лесопарковое хозяйство”. В НПП “Голосеевский” говорили, что мероприятия по расчистке леса должен проводить Святошинский лесхоз, но главный лесничий КП “Святошинское лесопарковое хозяйство”, заявлял, что работы по расчистке начнутся не раньше июня.

Фото: соцсети


Ольга Марийко, КиевВласть

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