Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги

Планується будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів.

Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Фото: auto-kordon.com

10 липня в.о. голови Держмитслужби Ігор Муратов та уповноважена особа польської компанії "IDS-BUD" S.A. Віталій Гурбо підписали додаткову угоду на виконання робіт з проєктування та будівництва в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Краковець". Про це повідомляє Державна митна служба.

Додаткову угоду підписано в рамках Договору між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

На пункті пропуску "Краковець" планується будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів з метою розмежування пасажирського та вантажного руху, а також відновлення наявної інфраструктури пункту пропуску. Вартість робіт становить €6,9 млн.

Раніше, 25 червня, в.о. голови Держмитслужби Ігор Муратов та уповноважена особа польської компанії UNIBEP S.A. Олег Петровський підписали додаткову угоду на реконструкцію пункту пропуску для автомобільного сполучення "Шегині".

За Договором про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, Польща фінансує підтримку розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Проєкти, на які виділяються кошти, погоджують обидві сторони. Розмір кредиту не перевищує €100 млн, зокрема €25 млн спрямують на розбудову пунктів пропуску.

Додаткова угода набуває чинності через 15 днів з дати надсилання письмового підтвердження Міністерства фінансів Республіки Польща Міністерству фінансів України.

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