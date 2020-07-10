?"Украерорух" отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Державному підприємству обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") кредит у розмірі EUR25 млн для підтримки авіагалузі, написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі. Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що відповідний меморандум підписано між "Украерорухом" і ЄБРР у п'ятницю.

"Це дуже своєчасна та необхідна підтримка ліквідності підприємства й забезпечення його безперебійної роботи, адже провайдер аеронавігаційного обслуговування - "Украерорух" - є частиною критичної інфраструктури для держави", - написав Криклій.

Міністр подякував європейським колегам за підтримку.

Нагадаємо, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" оцінило недоотримані доходи через окупацію Криму і окремих районів Донбасу в 19 млрд гривень з 2014 року.

Тимчасово виконувач обов'язків директора "Украероруху" Андрій Ярмак у грудні минулого року говорив, що з 2013-го по 2018 рік кількість обслужених рейсів скоротилася на 44% - до близько 300 тис. польотів. За його словами, якщо в 2013 році загальний обсяг становив 530 тис. польотів, то в 2018 році - всього близько 300 тис. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже втричі.