Промышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьер

Промышленность Украины перезапустится в течение 2 лет – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что украинская промышленность должна перезапустится в ближайшие 2 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"... Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы.

Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность", - заявил премьер, комментируя меморандум "Южмаша" с южнокорейской компанией Caris о производстве 5000 электроавтобусов.

Также он анонсировал, что правительство в ближайшее время представит кандидата на должность вицепремьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Tata Steel пошла на уступки рабочим в НидерландахTata Steel пошла на уступки рабочим в Нидерландах
Мисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИМисто Банк хотят объявить неплатежеспособным — СМИ
ПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗСПриватБанк не смог отсудить у Коломойского 247 АЗС
Нацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке — глава Совета НБУНацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке — глава Совета НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Счетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардовСчетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардов
Британия выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам УкраиныБритания выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам Украины
Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 годаИнвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 года
Один из главных инвесторов Украины выразил обеспокоенность отставкой главы НацбанкаОдин из главных инвесторов Украины выразил обеспокоенность отставкой главы Нацбанка
Всемирный Банк назначил нового директора по делам УкраиныВсемирный Банк назначил нового директора по делам Украины
Морские порты Украины увеличили перевалку руды на 37%Морские порты Украины увеличили перевалку руды на 37%
Всемирный банк внес в повестку дня рассмотрение кредита для УкраиныВсемирный банк внес в повестку дня рассмотрение кредита для Украины
Moody's повысило рейтинг Украины до B3Moody's повысило рейтинг Украины до B3
Нулевая декларация. Премьер рассказал, какие доходы обяжут показатьНулевая декларация. Премьер рассказал, какие доходы обяжут показать
Нацбанк снизил учетную ставку до минимального уровня в истории УкраиныНацбанк снизил учетную ставку до минимального уровня в истории Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости