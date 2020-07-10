Глава Twitter пожертвовал $3 миллиона на программу безусловного дохода в 15 городах США

Гендиректор и сооснователь Twitter Джек Дорси пожертвовал $3 млн на реализацию программы безусловного дохода — регулярных выплат людям без каких-либо оснований — в 15 городах США . Об этом сообщил он на своей странице в твитере.

«Это один из способов закрыть разрыв в богатстве и доходах, справиться с системным расизмом и гендерным неравенством, а также обеспечить экономическую безопасность семей», — отметил Дорси.

Миллиардер в апреле пообещал пожертвовать акции платежного сервиса Square на $1 млрд на благотворительность — на тот момент почти треть его состояния. Проекты, которым он делает пожертвования, Дорси вносит в Google-документ. Инициатива «Мэры за гарантированный доход» (Mayors for a Guaranteed Income, MGA) в нем пока не появилась. С апреля стоимость Square выросла более чем в два раза, так что теперь выделенные на благотворительность акции Дорси оцениваются в $2,353 млрд, из которых он уже распределил больше $160 млн. Что известно о программе