С 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонт

С 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонт

Дочерняя компания роSSийского "Газпрома" – Nord Stream AG – остановит газопровод "Северный поток" на плановый ремонт с 14 по 26 июля.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Как сообщалось, во время остановки "Северного потока" на плановый ремонт в июле 2019 года роSSийский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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