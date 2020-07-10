С 14 июля Газпром остановит Северный поток на ремонт

Дочерняя компания роSSийского "Газпрома" – Nord Stream AG – остановит газопровод "Северный поток" на плановый ремонт с 14 по 26 июля.



Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода, передает БизнесЦензор.



В компании отмечают, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.



Как сообщалось, во время остановки "Северного потока" на плановый ремонт в июле 2019 года роSSийский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.

