YASNO вводит новый формат оплаты за электроэнергию

YASNO вводит новый формат оплаты за электроэнергию: сумма в платежках удвоится

В YASNO решили облегчить жизнь украинцам, введя новый формат оплаты за электроэнергию. Сумма в платежках, действительно, удвоится, но не в связи с тем, что государство повышает тарифы. А совсем по другим причинам.

Поставщик электроэнергии YASNO меняет формат оплаты за электроэнергию. В июле украинцы получат счета с двумя суммами оплаты за электричество, объединенными в одну общую. Как полагают в YASNO, новый способ оплаты разработан для удобства клиентов, чтобы они могли планировать свои расходы на электроэнергию, вовремя оплачивать потребленное электричество во время отпусков, а также не тратить личное время на постоянные расчеты. В YASNO посчитают все сами и наперед.

В счетах за июнь 2020 будут указаны две рекомендуемые к оплате суммы. Первая – это счет за фактическое потребление электроэнергии за июнь. Вторая сумма – ожидаемое потребление за июль. Она будет равняться сумме за предыдущий месяц. Если вы за первый месяц лета израсходовали 300 кВт ч. То и за июль вам предложат заплатить за аналогичный объем наперед.

YASNO вводит новый формат оплаты за электроэнергию: сумма в платежках удвоится

В конце квитанции суммы будут приплюсованы. Однако не стоит паниковать, если на данный момент для вас представляет сложность оплатить одновременно и фактическое потребление и ожидаемое. Как пояснили в YASNO, каждый клиент может сам выбрать формат оплаты.

Данный проект смены формата оплаты за электроэнергию является пилотным. Его удобство уже смогли оценить клиенты YASNO в Донецкой и Днепропетровской областях. Теперь такие же «удвоенные» платежки получат за июнь жители Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине людям, накопившим долги по коммуналке, запретят водить авто и выезжать за границу. Новые санкции против украинцев.


Шевченко Лилия, Тудей

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