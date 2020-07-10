Водородные технологии выплавки стали повысят ее стоимость на 35-100%

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer приветствовала обнародование Водородной стратегии, подготовленной Европейской комиссией как часть общей климатической программы, направленной на достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 г.



Ряд европейских производителей стали уже участвуют в проектах "водородной металлургии" и подчеркивают свою приверженность борьбе с глобальным потеплением. По данным Eurofer, на металлургическую промышленность приходится около 9% эмиссии углекислого газа в мире.



В то же время Eurofer отмечает, что Водородная стратегия ЕС ставит слишком скромные цели. К 2024 г. в странах Евросоюза планируется установить только 6 ГВт электролизеров, использующих энергию солнца и ветра, на что будет направлено 9 млрд евро. К 2030 г. соответствующие мощности предполагается довести до 40 ГВт.



Между тем, по расчетам ассоциации, чтобы добиться полной "углеродной нейтральности", региональным металлургам потребуется порядка 400 ТВт-ч "зеленой" электроэнергии в год. Это примерно соответствует текущему энергопотреблению Германии. Из них около 250 ТВт-ч будет использоваться в электролизерах для получения 5,5 млн т водорода.



Кроме того, стоимость водорода необходимо снизить от около 4000 евро до 1000-2000 долл. за т, чтобы его использование имело хоть какой-то экономический смысл.



По оценкам Eurofer, переход на водородные технологии и внедрение других мер по минимизации выбросов углекислого газа увеличит себестоимость выплавки стали в ЕС на 35-100%. Поэтому ассоциация призывает европейских политиков гарантировать сбыт для "климатически правильной" стальной продукции.

