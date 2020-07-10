В МВФ призвали правительства не кредитовать, а инвестировать в бизнес

Международный валютный фонд призывает правительства стран ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал, а не на кредитование компаний. Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат, передает ЭП со ссылкой на Reuters .

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Что говорят в Фонде

По словам главного экономиста Фонда, учитывая масштаб шока, все больше компаний станут неплатежеспособными, поскольку в течение многих месяцев их доходы падают.

«Поскольку возникает важный вопрос несостоятельности, государственная поддержка должна перейти в сторону инвестиций в акции, а не в увеличение долгов. Иначе мы получим большое количество компаний, которые выходят из кризиса с огромными долгами», — отметила Гопинат.

В МВФ заявили, что восстановление мировой экономики будет «крайне неравномерным и крайне неопределенным», и призвали страны продолжать принимать агрессивные меры бюджетно-финансового и денежно-кредитного стимулирования для поддержки экономик.

По словам Гопинат, в некоторых странах ускорился рост цен на продукты питания, но общая потребительская инфляция, вероятно, останется низкой в ??большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы.

«Мы больше обеспокоены относительно того, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой», — подчеркнула она.

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