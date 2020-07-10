Украинцы продолжают нести деньги на гривневые депозиты

Украинцы продолжают нести деньги на гривневые депозиты

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июнь увеличился по сравнению с маем на 4% – до 699,1 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – уменьшился на 1,4%, до 17,3 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов увеличился на 9,1%, валютных – на 12,6%. В то же время остатки по гривневым кредитам увеличились на 0,3% за июнь и сократились с начала года на 1,8% - до 606,1 млрд грн. Остатки по валютным кредитам сократились на 0,4% за июнь и выросли с начала года на 7,6% - до 14,28 млрд долл.

Как сообщалось, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 млрд грн, валютных – на 28,5%, до 17,2 млрд долл.

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