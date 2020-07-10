Нафтогаз оказался замешан в коррупционный скандал с вагонами и тепловозами

Нафтогаз оказался замешан в коррупционный скандал с вагонами и тепловозами

Шевченковский райсуд г. Киева арестовал тепловозы и вагоны, которые замешаны в сделках с фиктивными фирмами. Сумма арестованного имущества составляет более 90 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 - 2020 годах акционерное общество с иностранными инвестициями, 40% доли собственности которого принадлежит АО "НАК" Нафтогаз Украины", отразило финансово-хозяйственные операции с рядом субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности закупки тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись таким образом от уплаты налогов, по предварительной оценке, на сумму почти 40 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов осуществляется Главным следственным управлением ГФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов.


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