Нафтогаз стал поставщиком «последней надежды» для потребителей

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» выбрана поставщиком газа «последней надежды» в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения с 1 августа. Нафтогаз предложил в конкурсе нулевую маржу. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Нафтогаз стал поставщиком «последней надежды» для потребителей
Фото: ukrinform.ua

Что это значит

«Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика „последней надежды“ на рынке природного газа. Им стало ООО „ГК “Нафтогаз Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение сегодня приняла конкурсная комиссия, «за» проголосовало 5 членов комиссии.

«Поставщик последней надежды» — компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

Какую цену установили

Ценовое предложение ООО «ГК „Нафтогаз Украины“ — 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.

Всего на конкурс подали свои предложения три компании.

Сообщается, что согласно постановлению Кабмина, победителем конкурса является тот поставщик, что предложил самое низкое значение цены природного газа для потребителя.

Цена рассчитана в соответствии с формулой с четким определением размера наценки „поставщика последней надежды“ и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Какие предложения подавал Нафтогаз

Ранее „Нафтогаз Украины“ заявил, что подал два предложения на конкурс „поставщика последней надежды“:

  • первое — от НАК „Нафтогаз Украины“, который готов стать „поставщиком последней надежды“ с маржой в 5%;
  • второе — от „Газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины», которая готова поставлять газ с маржой 0%.

Ранее сообщалось

  • В конце июня Кабинет министров продлил возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения — до 1 августа 2020 года.

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