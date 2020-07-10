Нафтогаз стал поставщиком «последней надежды» для потребителей
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» выбрана поставщиком газа «последней надежды» в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения с 1 августа. Нафтогаз предложил в конкурсе нулевую маржу. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Что это значит
«Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика „последней надежды“ на рынке природного газа. Им стало ООО „ГК “Нафтогаз Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение сегодня приняла конкурсная комиссия, «за» проголосовало 5 членов комиссии.
«Поставщик последней надежды» — компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.
Какую цену установили
Ценовое предложение ООО «ГК „Нафтогаз Украины“ — 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.
Всего на конкурс подали свои предложения три компании.
Сообщается, что согласно постановлению Кабмина, победителем конкурса является тот поставщик, что предложил самое низкое значение цены природного газа для потребителя.
Цена рассчитана в соответствии с формулой с четким определением размера наценки „поставщика последней надежды“ и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.
Какие предложения подавал Нафтогаз
Ранее „Нафтогаз Украины“ заявил, что подал два предложения на конкурс „поставщика последней надежды“:
- первое — от НАК „Нафтогаз Украины“, который готов стать „поставщиком последней надежды“ с маржой в 5%;
- второе — от „Газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины», которая готова поставлять газ с маржой 0%.
Ранее сообщалось
- В конце июня Кабинет министров продлил возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения — до 1 августа 2020 года.