Кредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона — S&P Global

Банки мира понесут убытки от невыплаченных кредитов на общую сумму $2,1 триллиона к концу следующего года. Об этом говорится в оценке рейтингового агентства S&P Global, пишет Reuters.

В текущем году потери составят $1,3 триллиона, что превышает показатель прошлого года более чем в два раза, прогнозируют аналитики S&P.

Около 60% всех убытков придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, а самый большой относительный рост таких потерь будет наблюдаться в Северной Америке и Западной Европе, говорится в сообщении агентства.

Что прогнозировали ранее

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозирует, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 триллиона.

по экономическим и социальным вопросам прогнозирует, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 триллиона. Пандемия сократит мировую экономику на 3,2% в этом году, а за чертой бедности окажутся более 34 млн человек, говорится в отчете.

Ранее МВФ прогнозировал крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов из-за пандемии.