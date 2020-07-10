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2020-07-10
Кредитные потери банков из-за коронавируса превысят $2 триллиона — S&P Global
Банки мира понесут убытки от невыплаченных кредитов на общую сумму $2,1 триллиона к концу следующего года. Об этом говорится в оценке рейтингового агентства S&P Global, пишет Reuters.
В текущем году потери составят $1,3 триллиона, что превышает показатель прошлого года более чем в два раза, прогнозируют аналитики S&P.
Около 60% всех убытков придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, а самый большой относительный рост таких потерь будет наблюдаться в Северной Америке и Западной Европе, говорится в сообщении агентства.
Что прогнозировали ранее
- Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозирует, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около $8,5 триллиона.
- Пандемия сократит мировую экономику на 3,2% в этом году, а за чертой бедности окажутся более 34 млн человек, говорится в отчете.
- Ранее МВФ прогнозировал крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов из-за пандемии.
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.
- Всемирная организация торговли прогнозирует спад глобальной торговли от 13% до 32% в этом году из-за разрушительного воздействия пандемии на нормальную экономическую активность во всем мире.