Китай нарастил выпуск рафинированного никеля на 7%

Китай нарастил выпуск рафинированного никеля на 7%

Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в июне национальные компании нарастили производство рафинированного никеля на 7,3% по сравнению с маем и на 20,0% по сравнению с июнем 2019 г. до 15,1 тыс. т.

Основной рост был достигнут благодаря предприятиям из провинции Ганьсу, нарастившим выпуск металла почти на 1 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в приморских провинциях произошел спад вследствие проблем с поставками сырья из-за рубежа.

Трудности с сырьевым обеспечением привели к снижению производства никельсодержащего чугуна. В июне его объем составил 44,6 тыс. т в пересчете на чистый никель. Это на 9,9% меньше, чем в тот же месяц прошлого года.

По прогнозу SMM, в июле поступления никелевой руды из Филиппин возрастут благодаря завершению карантина, но объем производства никельсодержащего чугуна останется практически таким же, как и в предыдущем месяце.


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