Китайские банки готовятся к возможным санкциям США

Китайские государственные банки обновляют планы экстренных мер на случай возможных санкций США в отношении кредиторов, которые обслуживают чиновников, участвующих в реализации нового закона о государственной безопасности в Гонконге. Об этом Reuters сказали источники в пяти государственных финансовых учреждениях.

Фото: ghall.com.ua

Возможные сценарии

При самом пессимистичном сценарии, изучаемом банками Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), кредиторы рассматривают вероятность, что их лишат доступа к американской валюте или к расчетам в долларах, сказали два источника.

«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Никогда не знаешь, как все сложится», — сказал один из источников.

Что произошло

Палата представителей и Сенат США на прошлой неделе одобрили законопроект, призывающий к санкциям против китайских чиновников и других лиц, содействующих нарушению независимости Гонконга. Конкретные санкции в законопроекте не указаны, и документ еще предстоит подписать президенту США Дональду Трампу.

«В этом законопроекте есть санкции, которые могут быть истолкованы так, что банк не сможет проводить клиринг некоторых долларовых транзакций через американские учреждения, но в отличие от других санкционных законопроектов Конгресса, в нем нет конкретных положений, обязывающих к этому», — сказал юрист Ник Тернер из Steptoe & Johnson в Гонконге.

В более мягком сценарии, который изучает Agricultural Bank of China (AgBank), банкам придется решать проблему попадания клиентов в «черный список» США , сказал третий источник. Особенно это касается клиентов, которые могут столкнуться с внезапной потерей ликвидности.

Три источника отмечают, что инициатива по подготовке планов исходила от самих банков.

Bank of China находится на первом месте среди четырех крупнейших банков Китая по рискам, связанным с долларом: объем его обязательств в американской валюте составлял около $433 миллиардов на конец 2019 года.

В совокупности четверка крупнейших банков КНР — Bank of China, ICBC, China Construction Bank и AgBank — имели обязательства в американской валюте на сумму около $1 триллиона на конец 2019 года.

Предыстория