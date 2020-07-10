Падение спроса в японской металлургии продлится до поздней осени

Падение спроса в японской металлургии продлится до поздней осени

Согласно прогнозу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) в третьем квартале текущего года видимое потребление стальной продукции в стране в третьем квартале составит 17,28 млн. т, что будет на 24,3% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Такие отрасли как автомобиле-, машино-, судостроение в ближайшие месяцы так и не выйдут из спада. Падение спроса на стальную продукцию по сравнению с прошлогодними показателями составит в них порядка 24-33%.

Продолжит сокращаться и японский экспорт стали. По прогнозу METI, его объем в третьем квартале уменьшится до 5,3 млн т, на 28,6% меньше, чем годом ранее. Этот показатель станет минимальным со второго квартала 2009 г.

Соответственно, японским производителям стали придется и дальше сокращать объемы выпуска. Министерство считает, что в июле-сентябре в стране будет выплавлено всего 17,70 млн т стали, на 3,2% меньше, чем в предыдущие три месяца, и на 27,9% меньше, чем в третьем квартале 2019 г. Данный результат станет минимальным за последние 11 лет, с первого квартала 2009 г., когда в Японии было произведено 17,6 млн т стали.

Как отметил Томоя Хасуи, директор департамента металлургии в METI, пока нельзя сказать, станет ли третий квартал крайней точкой спада в отрасли. Эпидемия коронавируса продолжается как в Японии, так и в мире в целом.

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