Счетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардов

Дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Счетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардов

«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%», – сказал Пацкан.

Сколько поступило в бюджет

По его словам, меньше ожидаемого составили поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины – на 0,9 млрд грн (9,2%).

«К сожалению, остаются проблемы с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой – на 1,7 млрд грн (0,6%)», – отметил председатель Счетной палаты.

Также меньше запланированного составили расходы общего фонда. За первое полугодие эта сумма составила 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана произведены расходы на реализацию программ госгарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19 – на 29,9 млрд грн (30,4%).

Также меньше, чем ожидали, были расходы на социальное обеспечение – на 4,8 млрд грн (2,9%) и субвенции местным бюджетам – на 1,1 млрд грн (1,6%).

Напомним

  • В апреле Рада внесла антикризисные изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое — до 298,4 миллиарда гривен, или 7,5% от ВВП.
  • Новый госбюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривны — 29,5 грн/$ против 27 грн/$, а также ускорение инфляции до 8,7%.
  • В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 миллиардов гривен, или 1,9% ВВП, при плановом показателе 91,1 миллиарда гривен, или 2,26% ВВП.

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