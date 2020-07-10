Счетная палата: Дефицит бюджета Украины составил более 38 миллиардов

Дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%», – сказал Пацкан.

Сколько поступило в бюджет

По его словам, меньше ожидаемого составили поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины – на 0,9 млрд грн (9,2%).

«К сожалению, остаются проблемы с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой – на 1,7 млрд грн (0,6%)», – отметил председатель Счетной палаты.

Также меньше запланированного составили расходы общего фонда. За первое полугодие эта сумма составила 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана произведены расходы на реализацию программ госгарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19 – на 29,9 млрд грн (30,4%).

Также меньше, чем ожидали, были расходы на социальное обеспечение – на 4,8 млрд грн (2,9%) и субвенции местным бюджетам – на 1,1 млрд грн (1,6%).

Напомним