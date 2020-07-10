США начали расследовать импорт мексиканской сварной сетки

Американская Комиссия по международной торговле (ITC) сообщила о начале расследования по импорту сварной сетки из Мексики, объектом которого является продукция, предназначенная как для сооружения ограждений, так и для армирования бетона.



Его инициаторами выступили пять американских компаний, обвинивших своих мексиканских конкурентов в том, что они поставляют сварную сетку в США по заниженным ценам, а также получают незаконные субсидии от правительства. Размер демпинговой маржи при этом якобы составляет от 55,9 до 160,74%.



По данным Министерства торговли США , в 2019 г. мексиканские компании поставили на американский рынок сварную сетку на общую сумму 45,7 млн долл. За первые пять месяцев текущего года объем поставок составил 15,9 млн долл.

