Заробитчане снизили объем переводов в Украину

Заробитчане снизили объем переводов в Украину

В мае объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 805 млн долл., что 21 млн долл. меньше чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом по сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов заробитчан сократился почти на 21% (1,015 млрд долл.).

В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.

Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели 4,54 млрд долл. Из них по неформальным каналам в Украину поступило 1,83 млрд долл.

Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта. Так в январе и феврале поступления были на уровне 480 млн долл., в марте - 349 млн долл., апреле - 296 млн долл., а в мае - 226 млн долл. В мае 2019 года объем таких переводов был 488 млн долл.

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