В июне Китай увеличил производство алюминия

В июне Китай увеличил производство алюминия

Как следует из данных Shanghai Metals Market, в течение июня 2020 года Китаем было произведено около 3 млн. тонн первичного алюминия. Рост показателей в годовом соотношении - 2,42%.

Годовые мощности КНР по выпуску первичного алюминия составляли по состоянию на 30 июня 36,76 млн. тонн.

Напомним, согласно официальной статистике, в мае Китай произвёл 2,98 млн. тонн первичного алюминия, что стало самым высоким уровнем с декабря 2019 года. Увеличение объёмов к предыдущему месяцу - 0,4%, в годовом сопоставлении снижение составило 0,1%. За 5 месяцев производство металла составило 14,81 млн. тонн, улучшение показателей к январю-маю 2019 года - 2,1%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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