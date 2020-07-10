Состояние самого богатого человека планеты второй раз за месяц обновили рекорд

Состояние Джеффа Безоса достигли нового рекорда – $182,6 млрд по итогам торгов акциями Amazon в среду. Это максимальная оценка активов, которую фиксировал Forbes за почти 40 лет подсчетов состояний миллиардеров.

Как пишет издание, акции Amazon достигли своего рекордного максимум в среду, 8 июля, подняв рыночную капитализацию до $1,54 трлн. Безосу принадлежит 11,1% компании.

Акции Amazon обвалились на 15% в первые две с половиной неделе марта на фоне распространения коронавируса в США . С тех пор стоимость акций выросла более чем на 80% с минимального значения 12 марта.

Безос впервые получил титул самого богатого человека мира в июле 2017 года, хотя это продолжалось всего несколько часов, поскольку позже в тот же день Amazon сообщила о больших потерях прибыли во II квартале.

В октябре 2017 года он вновь поднялся на первое место рейтинга и там и остался. До этого титул самого богатого человека планеты носил сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Теперь Безос на $70,2 млрд богаче, чем Гейтс, который в списке самых богатых занимает вторую строчку с $110,4 млрд.