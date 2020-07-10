Состояние самого богатого человека планеты второй раз за месяц обновили рекорд

Состояние Джеффа Безоса достигли нового рекорда – $182,6 млрд по итогам торгов акциями Amazon в среду. Это максимальная оценка активов, которую фиксировал Forbes за почти 40 лет подсчетов состояний миллиардеров.

Состояние самого богатого человека планеты второй раз за месяц обновили рекорд

Как пишет издание, акции Amazon достигли своего рекордного максимум в среду, 8 июля, подняв рыночную капитализацию до $1,54 трлн. Безосу принадлежит 11,1% компании.

Акции Amazon обвалились на 15% в первые две с половиной неделе марта на фоне распространения коронавируса в США. С тех пор стоимость акций выросла более чем на 80% с минимального значения 12 марта.

Безос впервые получил титул самого богатого человека мира в июле 2017 года, хотя это продолжалось всего несколько часов, поскольку позже в тот же день Amazon сообщила о больших потерях прибыли во II квартале.

В октябре 2017 года он вновь поднялся на первое место рейтинга и там и остался. До этого титул самого богатого человека планеты носил сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Теперь Безос на $70,2 млрд богаче, чем Гейтс, который в списке самых богатых занимает вторую строчку с $110,4 млрд.

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