ЕС намерен через 30 лет отказаться от ископаемых энергоносителей

Все партнеры Европейского союза, которые поставляют в ЕС ископаемые энергоносители, должны иметь в виду стратегию, направленную на постепенный вывод их из потребления, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.



"Наш главный месседж им (партнерам) заключается в том, что цель ЕС – к 2050 году стать климатически нейтральным", - сказала она, отвечая в среду на брифинге на вопрос о судьбе газопровода "Северный поток - 2".



"Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители. А что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы", - продолжала Симсон.



"Мы будем стремиться к достижению наших целей, и все партнеры, которые поставляют нам ископаемые энергоресурсы, должны это иметь в виду", - подчеркнула она.



Чтобы к 2050 году стать климатически нейтральным, Евросоюзу необходимо преобразовать свою энергетическую систему, на которую приходится 75% выбросов парниковых газов в ЕС .



Еврокомиссия представила две принятые в среду стратегии ЕС , направленные на достижение "климатической нейтральности": по интеграции энергосистем стран союза и "водородную стратегию", которая предусматривает массовое производство чистого водорода как горючего.