Наступного року в Україні планують реконструювати 100 культурних об’єктів

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук під час зустрічі голови держави з місцевими підприємцями представив концепцію розвитку туризму в Чернівецькій області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають "Українські Новини".

Осадчук зазначив, що ініціатива президента щодо пожвавлення внутрішнього туризму є надзвичайно актуальною не тільки через карантин, неможливість або ускладнення у зв'язку з пандемією зарубіжного туризму, а насамперед тому, що внутрішній туризм є дієвим інструментом об'єднання українського народу.

За його словами, у стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року туристична галузь визначена як одна зі стратегічних цілей.

Володимир Зеленський повідомив, що національна програма "Велике будівництво" наступного року розшириться за рахунок об'єктів культури.

"У цьому році ми почали програму "Велике будівництво", крім доріг, у нас 100 дитячих садів, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не означає, що в наступному році ми не будемо будувати. Це початок. У наступному році у нас є друга частина цієї програми - 100 культурних об'єктів", - розповів голова держави.

Зеленський зазначив, що влада підтримуватиме місця, які є носіями культурної спадщини України. Окрім того, він поставив завдання вивчити питання прямого залізничного сполучення між Києвом та Чернівецькою областю.