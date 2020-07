Amazon виплатить $134,5 тис. штрафу за порушення санкцій щодо Криму, Ірану і Сирії

Найбільший у світі інтернет-ритейлер Amazon.com Inc. виплатить штраф у розмірі $134,523 тис. для врегулювання претензій американської влади, пов'язаних з порушенням компанією низки санкційних програм, ідеться в заяві OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США , що відповідає за правозастосування в галузі санкцій). Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відзначили в OFAC, "через недоліки автоматизованої системи відстеження санкцій Amazon.com компанія постачала товари і послуги людям, які підпадають під санкції OFAC, клієнтам у регіонах або країнах, щодо яких діють санкційні програми, включно з Кримом, Іраном і Сирією, а також особам, які перебувають або працюють у зарубіжних місіях держав, які перебувають під американськими санкціями".

Загальна сума транзакцій з урахуванням поставок приватним особам, які перебувають під різними санкціями OFAC, становила близько $269 тис.

Узявши до уваги той факт, що Amazon добровільно повідомила регулятора про низку допущених порушень, OFAC вирішив не стягувати з неї максимальний штраф, передбачений чинним законодавством, а обмежився половиною суми укладених з порушеннями санкційних програм угод.

Нагадаємо, раніше колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун виступила з ініціативою проведення онлайн-флешмобу проти американського інтернет-гіганта Amazon через продаж платформою речей з символікою терористичного угруповання "ДНР".

Вона закликала влаштувати флешмоб у соцмережах і на пошті генерального директора Amazon Джеффа Безоса: надіслати йому повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм.