СБУ задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на 2,2 млрд гривень постачальниками міндобрив із РФ

Служба безпеки України задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на майже 2,2 мільярда гривень постачальниками міндобрив із Росії.

Про це повідомляється на сайті СБУ .

Постачальники з РФ через українських дистриб’юторів протягом 2014-2018 років ввозили міндобрива із порушенням митних правил. Комерсанти у документах змінювали код класифікації товару, аби продукція не підпадала під дію антидемпінгових мит, встановлених Мінекономіки. Тому поставки міндобрив здійснювали за найменшою митною ставкою, що призвело до несплати у державний бюджет митних зборів на мільярди гривень.

Після рішення Ради Нацбезпеки та оборони у травні 2018 року щодо внесення російських виробників міндобрив до "санкційного" списку, організатори налагодили контрабандні поставки продукції з РФ .

Правоохоронці провели шість обшуків в офісах комерсантів і 23 огляди складських приміщень на території 13 областей та у Києві.

Під час проведених слідчих дій вилучено майже тисячу тонн мінеральних добрив російського походження, первинну бухгалтерську документацію, податкову звітність, митні декларації та комп’ютерну техніку, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine