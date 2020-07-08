ОПЕК готовится ослабить ограничения на добычу нефти

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует увеличить экспорт нефти в августе - первый сигнал к тому, что ОПЕК и партнеры готовятся к ослаблению рекордных сокращений добычи нефти, сообщили Рейтер три источника, знакомых с ситуацией.



ОПЕК+ с мая снижает добычу нефти на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки после того, как вызванный пандемией коронавируса кризис уничтожил треть мирового спроса на нефть.



После июля эти сокращения должны снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки и сохраниться на этом уровне до декабря, хотя окончательное решение еще не принято.



Ключевые министры ОПЕК+ проведут переговоры на следующей неделе.



ADNOC планирует увеличить экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в августе, сообщили источники в сферах промышленности и торговли, ссылаясь на планы компании по отгрузке нефти.



ОАЭ будут добывать нефть в соответствии со своей квотой на добычу в рамках ОПЕК+, которая составляет 2,590 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,446 млн баррелей в июле, сообщили источники, знакомые с экспортными и производственными планами ADNOC.



ADNOC отказалась от комментариев.



