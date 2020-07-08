Фондовые индексы в Европе и США снизились, в Китае — выросли

Основные фондовые индексы США показали при закрытии негативную динамику. Европейские индикаторы и фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) преимущественно также демонстрируют снижение. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Торги на биржах Европы

7 июля при закрытии торгов американский индекс Dow Jones упал на 396,85 пункта (-1,51%). Nasdaq потерял 89,76 пп. (-0,86%), S&P 500 снизился на 34,40 пп. (-1,08%).

По информации от 8 июля к 12:15 по Киеву германский DAX подешевел на 16,6 пункта (-0,13%), британский FTSE 100 опустился на 4,15 п.п. (-0,07%), французский CAC 40 снизился на 28,38 п.п. (-0,56%).

Испанский IBEX 35 и польский WIG 20 потеряли 107,40 п.п. (-1,46%) и 11,96 п.п. (-0,66%) соответственно.

Итальянский FTSE MIB (FTMIB) подешевел на 33,18 пункта (-0,19%).

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались преимущественно в негативе.

Новозеландский S&P/ASX 200 упал на 92,60 п.п. (-1,54%), японский Nikkei 225 просел на 176,04 пункта (-0,78%), южнокорейский KOSPI снизился на 5,29 п.п. (-0,24%). Саудовский Tadawul All Share (TASI) вырос на 5.01 пп. (+0,07%).

Китайские площадки

Китайские площадки показали уверенный рост: Shanghai Composite (SSEC) вырос на 58,10 п.п. (+1,74%), SZSE Component прибавил в цене 242,39 п.п. (+1,84%), China A50 вырос на 156,28 п.п. (+0,98%).