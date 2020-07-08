Укртранснафта начала избавляться от закупленной по дешевке нефти

Укртранснафта начала избавляться от закупленной по дешевке нефти

АО "Укртранснафта" выставило на продажу 30 тыс. т нефти сорта Azeri Light с морского нефтяного терминала Пивденный. Торги пройдут 9 июля на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

Компания предложила ресурс по котировкам Azeri Lt FOB Supsa с учетом стоимости фрахта ($3/т) и перевалки ($1/т).

В АО "Укртранснафта" enkorr подтвердили, что на продажу выставлена часть той нефти, что в период низких цен была закуплена у компании SOCAR. Цена покупки официально не разглашается, по данным enkorr, она составила 29,3 долл./барр.

По состоянию на 7 июля котировки нефти сорта Brent выросли до 43,5 долл./барр. Средняя за последних 10 дней — 42 долл./барр. Данные об актуальных котировках нефти сорта Azeri Light по базису FOB Supsa отсутствуют.

Если принимать во внимание разницу между текущими котировками Brent (без учета поправки на качество Azeri Light), заработок госкомпании на перепродажи 1 барреля нефти может составить 14 долл., что равно 105 долл. на тонне. Учитывая предложенный объем 30 тыс. т, заработок на перепродаже партии может составить 3,1 млн долл.

Напомним, два танкера общим объемом 185 тыс. т поступили на МНТ Пивденный 21 и 24 апреля. Они были приобретены в период рекордно низких цен. Например, средняя котировка нефти сорта Brent по итогу марта составила 32 долл./барр., в апреле — 19 долл./барр., мае — 29 долл./барр., июне — 40 долл./барр.

Ранее сообщалось, что "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, начала закупку нефти для пополнения собственных резервов.

МинПром по материалам enkorr

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