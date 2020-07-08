Криптовалюты дешевеют после ареста китайского биткоин-инвестора

Основные криптовалюты в среду смотрятся довольно слабо на фоне сообщений о том, что в стране был арестован полицией крупнейший в Китае биткоин-инвестор Чжао Донг. Об этом говорится в аналитическом обзоре Forex Club.

Криптовалюты дешевеют после ареста китайского биткоин-инвестора

Что происходит на рынке криптовалют

Курс Bitcoin за сутки на фоне этого события, по данным Libertex, сократился на 0,11% — до $9305 с капитализацией $171,3 млрд.

Ethereum подешевел на 0,3% — до $240,4 при капитализации $26,9 млрд.

XRP опустился в цене на 5,3% — до $0,1976, его капитализация составила $8,8 млрд.

Litecoin ослабел на 1,5% — до $44,4 с капитализацией $2,9 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $272,6 млрд.

Прогноз

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит смотреться достаточно неуверенно.

Можно ожидать движения Bitcoin вблизи отметки $9300, Ethereum — на уровне $240, XRP — $0,19, а Litecoin — $44.

Предыстория

7 июля крупнейший в Китае биткоин-инвестор Чжао Донг, был задержан полицией. Арест произошел на фоне сообщений о массовых блокировках в банках счетов пользователей, подозреваемых в работе с криптовалютами.

«Крупнейшие коммерческие банки Китая активно замораживают счета пользователей, которых они считают причастными к «незаконной деятельности», — пишет 8btc.com.

Внебиржевая крипто-кредитная платформа RenrenBit, которую возглавляет Чжао Донг, между тем опубликовала заявление, где говорится, что Чжао вернулся из поездки в Токио в июне и сам согласился сотрудничать со следствием, узнав о некоем расследовании.

Компания также пояснила, что его сотрудничество с полицией не имеет ничего общего с RenrenBit, а с второстепенной предпринимательской деятельностью Чжао.

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