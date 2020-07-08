На украинском рынке возник профицит бензина и дизтоплива

Баланс рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива (совокупность производства, импорта и экспорта) по итогам I полугодия 2020 года показывает ощутимый рост, что в условиях падения потребления указывает на большие запасы ресурса у участников рынка. Об этом свидетельствует специальное исследование "Консалтинговой группы А-95", пишет издание enkorr .



Баланс рынка бензина в I полугодии 2020 г. вырос на 13%, до 1,05 млн т. Данный рост был полностью обеспечен увеличением производства заводом "Укртатнафта" с 362 до 491 тыс. т соответственно в первом полугодии 2019–2020 годов. Шебелинский ГПЗ снизил выпуск бензина на 11%, до 72,3 тыс. т.



Импорт остался на прошлогоднем уровне — 482 тыс. т. Основными источниками остаются Беларусь (358 тыс. т или 34% рынка) и Литва (120 тыс. т или 11% рынка).



Баланс рынка дизтоплива в I полугодии увеличился на 8,6%, до 3,42 млн т. Из этого объема украинские НПЗ обеспечили 16% поставок (+4,2 п. п.), импорт — 84% (-4,2 п. п.).



За рассматриваемый период импорт вырос на 3,4% (с 2,77 до 2,86 млн т). Крупнейший объем остается за РФ , хотя сократился в I полугодии на 6,4% до 38% рынка, с 1,39 до 1,3 млн т.



Сохраняющиеся высокие объемы роSSийского импорта обусловлены срывом поставок ДТ из Беларуси в первом квартале в связи с недозагрузкой белорусских НПЗ. По итогам полугодия они поставили в Украину 794 тыс. т (-24% к аналогичному периоду прошлого года). Доля белорусского топлива на украинском рынке соответственно уменьшилась с 33% до 23,2%.



Снижение импорта из РФ и Беларуси было частично компенсировано 70%-м ростом поставок из Литвы, до 309 тыс. т (9% рынка) и почти трехкратным увеличением морских поставок — до 431 тыс. т (12,6% рынка).



Выпуск дизельного топлива украинскими НПЗ в I полугодии 2020 г. увеличился на 46%, до 558 тыс. т. Из них Кременчугский НПЗ оценочно произвел 521 тыс. т (+53% к аналогичному периоду 2019 г.), Шебелинский завод — 38 тыс. т (-11%).



В "Консалтинговой группе А-95" отмечают, что из-за отсутствия официальных данных об уровне производства на "Укртатнафте" вынуждены проводить оценку параметров на основе ретроспективного анализа и оперативных данных из различных источников.



Согласно оценкам экспертов, в I полугодии доля украинских НПЗ в балансе бензинов выросла с 46% до 54%, а импорта соответственно снизилась с 54% в 2019 г. до 46% в 2020 г. В свою очередь на рынке дизельного топлива доля импорта снизилась до 84%, украинских НПЗ — выросла до 16%.



В "А-95" отмечают, что рост балансов бензина и дизтоплива произошел на фоне снижения потребления вследствие карантина. Это говорит о том, что в стране сформирован существенный запас нефтепродуктов, который на данный момент выступает сдерживающим фактором в условиях роста мировых цен на нефть и нефтепродукты.



"Мы оцениваем запасы дизельного топлива в рекордные 350–400 тыс. т, бензина — около 150–180 тыс. т. Эти запасы были сформированы в период низких цен и обеспечили ценовую стабильность в мае, июне и продолжают сдерживать рост цен для потребителей, несмотря на более чем двукратный рост закупочных цен на нефть и основные виды нефтепродуктов за этот период", — заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

