В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%

В первом полугодии заготовка металлолома снизилась на 23,2%

В январе-июне 2020 года заготовка металлолома в Украине снизилась на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,391 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные ассоциации УАВтормет.

При этом импорт металлолома в первом полугодии сократился на 74,8%, до 9,2 тыс. тонн, а экспорт снизился на 54,2%, до 16,8 тыс. тонн.

Внутренние поставки лома на украинские металлургические предприятия в январе-июне сократились на 22,5%, до 1,308 млн тонн.

УАВтормет прогнозирует, что по итогам года в Украине будет собрано 2,68 млн тонн металлолома. Экспорт и импорт металлолома ожидаются на уровне 30 тыс. тонн.



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