Вьетнам снизил потребление стали

По данным Vietnam Steel Association (VSA), в первой половине 2020 г. объем импорта стальной продукции во Вьетнаме составил около 6,8 млн. т, что на 5,4% меньше, чем в тот же период прошлого года. Стоимость этой продукции сократилась на 16,3% до немногим более 4 млрд долл.



В то же время, по итогам всего текущего года внешние закупки могут даже превысить прошлогодние 14,6 млн. т. Во всяком случае, в июне во Вьетнам поступило из-за рубежа почти 1,3 млн. т стальной продукции, на 20,4% больше, чем в тот же период годом ранее.



Ранее VSA сообщала, что по итогам января-мая текущего года видимое потребление стали в стране из-за эпидемии коронавируса и карантина снизилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до около 9 млн. т, а производство уменьшилось на 5,9% до 6 млн. т. Но во втором полугодии экономика и металлургическая промышленность страны могут наверстать отставание.