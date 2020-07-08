Германия собирается начать добычу лития на своей территории

Германия собирается начать добычу лития на своей территории

Как известно, Германия рассчитывает стать первой крупнейшей экономикой, которая в энергетике откажется от атома и угля. Для этого, в частности, придётся предусмотреть системы накопления энергии, получаемой из возобновляемых источников, например, использовать литиевоионные батареи. Одна беда, литий для батарей Германия в полном объёме закупает у иностранных компаний, а своя добыча отсутствует. Или это поправимо?

Как сообщает пресс-релиз Технологического института Карлсруэ (KIT), двое учёных-геологов из Института прикладных наук о Земле (AGW) из KIT подали заявку на патент на экологически чистую добычу лития в Германии с минимальным воздействием в среду. Добывать литий в виде солей карбоната лития или гидроксида лития предложено из вод геотермальных источников в районе Верхнего Рейна. Для этого даже не придётся бурить новые скважины. Всё уже пробурено и работает в виде геотермальных станций в этом регионе.

Заводы по добыче лития из подземных резервуаров можно строить на базе действующих геотермальных установок. Прокачиваемая из недр вода содержит растворённый литий в объёме до 200 мг/л. Специальная установка в составе термальной станции будет улавливать ионы лития в процессе штатной перекачки термальной воды и концентрировать их до тех пор, пока литий не будет осаждён в виде соли.

Предложенное решение выгодно отличается от добычи лития в солёных озёрах Чили и Аргентины или на отвалах руды в Австралии, которые удерживают до 80 % мирового рынка лития. Немецкий способ не зависит от погоды (дожди/испарения) и не приводит к образованию отвалов отработанной породы. Всё чистенько и экологично. Каждый такой завод при термальной станции может за год добывать несколько сотен тонн гидроксида лития, а в целом добыча по всем термальным станциям района Верхнего Рейна (с учётом участия Франции), может приносить ежегодно несколько тысяч тонн лития, что почти полностью обеспечит Германию своим литием.

В настоящий момент учёные института разрабатывают опытную установку по извлечению лития из термальных источников. Затем на одной из станций будут добыты несколько первых килограммов лития, после чего будет приниматься решение о развёртывании полномасштабной добычи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Укрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановкиУкрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановки
Деньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкоматДеньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкомат
В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском рудникеКанадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике
Трамп пока не собирается расторгать торговую сделку с КитаемТрамп пока не собирается расторгать торговую сделку с Китаем
Vale в июле возобновит добычу никеля и меди в КанадеVale в июле возобновит добычу никеля и меди в Канаде
Индия собирается ввести антидемпинговые пошлины на жестьИндия собирается ввести антидемпинговые пошлины на жесть
В мае Укрнафта снизила добычу нефти и газаВ мае Укрнафта снизила добычу нефти и газа
Norsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукцииNorsk Hydro сообщила о резком падении продаж своей алюминиевой продукции
ArcelorMittal инвестирует в добычу руды в ИндииArcelorMittal инвестирует в добычу руды в Индии
На оккупированной территории приостановил работу Алчевский меткомбинатНа оккупированной территории приостановил работу Алчевский меткомбинат
Китай может начать развивать собственную горнодобычуКитай может начать развивать собственную горнодобычу
Несмотря на вирус, Китай заваливает Европу своей продукциейНесмотря на вирус, Китай заваливает Европу своей продукцией
Последние новости
Подгружаем последние новости