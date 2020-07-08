Германия собирается начать добычу лития на своей территории

Как известно, Германия рассчитывает стать первой крупнейшей экономикой, которая в энергетике откажется от атома и угля. Для этого, в частности, придётся предусмотреть системы накопления энергии, получаемой из возобновляемых источников, например, использовать литиевоионные батареи. Одна беда, литий для батарей Германия в полном объёме закупает у иностранных компаний, а своя добыча отсутствует. Или это поправимо?

Как сообщает пресс-релиз Технологического института Карлсруэ (KIT), двое учёных-геологов из Института прикладных наук о Земле (AGW) из KIT подали заявку на патент на экологически чистую добычу лития в Германии с минимальным воздействием в среду. Добывать литий в виде солей карбоната лития или гидроксида лития предложено из вод геотермальных источников в районе Верхнего Рейна. Для этого даже не придётся бурить новые скважины. Всё уже пробурено и работает в виде геотермальных станций в этом регионе.

Заводы по добыче лития из подземных резервуаров можно строить на базе действующих геотермальных установок. Прокачиваемая из недр вода содержит растворённый литий в объёме до 200 мг/л. Специальная установка в составе термальной станции будет улавливать ионы лития в процессе штатной перекачки термальной воды и концентрировать их до тех пор, пока литий не будет осаждён в виде соли.

Предложенное решение выгодно отличается от добычи лития в солёных озёрах Чили и Аргентины или на отвалах руды в Австралии, которые удерживают до 80 % мирового рынка лития. Немецкий способ не зависит от погоды (дожди/испарения) и не приводит к образованию отвалов отработанной породы. Всё чистенько и экологично. Каждый такой завод при термальной станции может за год добывать несколько сотен тонн гидроксида лития, а в целом добыча по всем термальным станциям района Верхнего Рейна (с учётом участия Франции), может приносить ежегодно несколько тысяч тонн лития, что почти полностью обеспечит Германию своим литием.

В настоящий момент учёные института разрабатывают опытную установку по извлечению лития из термальных источников. Затем на одной из станций будут добыты несколько первых килограммов лития, после чего будет приниматься решение о развёртывании полномасштабной добычи.



