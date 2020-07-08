Британия выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам Украины

Великобритания выделит 100 тысяч фунтов (3 млн 394 тысяч 820 грн) стерлингов на помощь регионам, которые пострадали от разрушительных паводков на Западе Украины.

Британия выделит 100 тысяч фунтов помощи пострадавшим от паводков регионам Украины

Великобритания выделит 100 тысяч фунтов (3 млн 394 тысяч 820 грн) стерлингов на помощь регионам, которые пострадали от разрушительных паводков на Западе Украины. Эта помощь предоставляется в ответ на призыв украинских властей к международному сообществу. Об этом сообщает пресс-служба британского посольства.

Что известно о помощи

Кроме обеспечения неотложных потребностей, связанных с паводками, Британия также обещает оказать поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавирусного заболевания COVID-19 среди жителей западных регионов страны.

«Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных потребностей. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями», — отметили в посольстве.

Напомним

С июня в западных областях Украины начались сильные дожди, что привело к поднятию уровня воды в реках. Из-за паводков подтопленными оказались тысячи домов, а сотни их жителей пришлось эвакуировать. Также разрушены дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

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