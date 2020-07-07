В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)

В Киеве в ходе спецоперации службы безопасности Приватбанка были задержаны мошенники, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карт украинских банков. Об этом говорится в сообщении банка.

Что известно о схеме мошенников

Мошеннические операции с поддельными картами были зафиксированы системой онлайн мониторинга безопасности транзакций в одном из киевских банкоматов.

Информация о кардерах была оперативно передана службе безопасности банка, и в результате совместной операции с полицией прямо у банкомата была задержана мошенница, у которой изъято 32 пластиковые карты с нанесенными данными карт клиентов украинских банков и пин-кодами к ним.

Задержанной оказалась жительница Одесской области, которая вместе с другим участником преступной группы наладили выпуск поддельных карт с помощью специального оборудования и ворованных данных клиентов украинских банков.

В автомобиле преступников в ходе обыска были изъяты еще 33 поддельных платежных карты и наличные.