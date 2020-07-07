В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)

В Киеве в ходе спецоперации службы безопасности Приватбанка были задержаны мошенники, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карт украинских банков. Об этом говорится в сообщении банка.

В Киеве задержали мошенников, которые снимали наличные в банкоматах с помощью поддельных карточек (фото)

Что известно о схеме мошенников

Мошеннические операции с поддельными картами были зафиксированы системой онлайн мониторинга безопасности транзакций в одном из киевских банкоматов.

Информация о кардерах была оперативно передана службе безопасности банка, и в результате совместной операции с полицией прямо у банкомата была задержана мошенница, у которой изъято 32 пластиковые карты с нанесенными данными карт клиентов украинских банков и пин-кодами к ним.

Задержанной оказалась жительница Одесской области, которая вместе с другим участником преступной группы наладили выпуск поддельных карт с помощью специального оборудования и ворованных данных клиентов украинских банков.

В автомобиле преступников в ходе обыска были изъяты еще 33 поддельных платежных карты и наличные.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Укрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановкиУкрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановки
Деньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкоматДеньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкомат
Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на третьМарченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз хочет законодательно ограничить наличные платежи на уровне ЕСЕвросоюз хочет законодательно ограничить наличные платежи на уровне ЕС
В Харьковской области разоблачили мошенников, которые под видом инвестиционной компании обманывали гражданВ Харьковской области разоблачили мошенников, которые под видом инвестиционной компании обманывали граждан
Через Киевскую таможню пытались нелегально провезти около 6 тысяч термоодеял (фото)Через Киевскую таможню пытались нелегально провезти около 6 тысяч термоодеял (фото)
В Киеве на акции инвесторов "Укрбуда" пострадали двое полицейскихВ Киеве на акции инвесторов "Укрбуда" пострадали двое полицейских
В Киеве на 13 насосных станциях отказались от обеззараживания воды хлором в пользу более современной альтернативыВ Киеве на 13 насосных станциях отказались от обеззараживания воды хлором в пользу более современной альтернативы
Страны ЕС, которые не входят в еврозону, не готовы к введению единой валюты (отчет)Страны ЕС, которые не входят в еврозону, не готовы к введению единой валюты (отчет)
Доля карт monobанк, которые клиенты добавили в Apple или Google pay, превысила 115%Доля карт monobанк, которые клиенты добавили в Apple или Google pay, превысила 115%
ФГВФЛ предупредил о мошенниках, которые обещают быстрый возврат денегФГВФЛ предупредил о мошенниках, которые обещают быстрый возврат денег
В Киеве арбитражного управляющего уличили во взяточничествеВ Киеве арбитражного управляющего уличили во взяточничестве
Держатели карт Приватбанка теперь могут снимать наличные в кассах магазиновДержатели карт Приватбанка теперь могут снимать наличные в кассах магазинов
Последние новости
Подгружаем последние новости