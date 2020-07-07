Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз для еврозоны

Экономике Евросоюза в этом году грозит глубокая рецессия из-за пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и всеобъемлющие меры как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз для еврозоны
Фото: epravda.com.ua

Что прогнозируют

«Поскольку отмена мер по блокированию происходит более медленными темпами, чем предполагалось в нашем весеннем прогнозе, влияние на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось», — говорится в отчете.

Согласно экономическому прогнозу на лето 2020 года, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

Также предполагается, что экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

По прогнозу Еврокомиссии, сокращение в 2020 году будет значительно выше прогнозируемых 7,7% для еврозоны и 7,4% для ЕС в целом. Рост в 2021 году будет менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Инфляция в еврозоне в настоящее время прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году.

Для ЕС инфляция прогнозируется на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

Напомним

  • МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, которые прогнозировал в апреле.
  • По сравнению с прогнозами в апреле, рост мировой экономики в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% (против 5,8%).
  • Для Украины МВФ ухудшил прогноз падения экономики до 8,2% с 7,7%, который прогнозировал в апреле.
  • Согласно прогнозу МВФ, потребительская инфляция в Украине в 2020 году составит 4,5%; в 2021 году – 7,2%; в 2022 году – 5,6%.
  • Кроме того, Фонд прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году – 12%; в 2022 году – 11,5%.

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