Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз для еврозоны

Экономике Евросоюза в этом году грозит глубокая рецессия из-за пандемии коронавируса, несмотря на быстрые и всеобъемлющие меры как на уровне ЕС , так и на национальном уровне. Об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

Фото: epravda.com.ua

Что прогнозируют

«Поскольку отмена мер по блокированию происходит более медленными темпами, чем предполагалось в нашем весеннем прогнозе, влияние на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось», — говорится в отчете.

Согласно экономическому прогнозу на лето 2020 года, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

Также предполагается, что экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

По прогнозу Еврокомиссии, сокращение в 2020 году будет значительно выше прогнозируемых 7,7% для еврозоны и 7,4% для ЕС в целом. Рост в 2021 году будет менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Инфляция в еврозоне в настоящее время прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году.

Для ЕС инфляция прогнозируется на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

Напомним