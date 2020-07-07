Київрада виділила 20 млн ргн постраждалим від вибуху на Позняках

Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла.

Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Кошти отримають 40 родин, які залишились без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що пообіцяв надати Офіс президента", - написав Кличко у телеграм-каналі.

За його словами, на ремонт місто виділить кошти в розрахунку 2925 грн за метр квадратний.

Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги становитиме: для двокімнатної квартири - 124 тисяч гривень; для трикімнатної квартири - 140 тисяч гривень.

Кличко додав, що матеріальну допомогу від міста - від 50 до 100 тисяч гривень - отримали вже 30 постраждалих. І найближчими днями, виплати отримають усі. Крім того, фонд "Майбутній Київ" надав по 2,5 тис. гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів.

Раніше Віталій Кличко підтвердив, що будинок, де стався вибух, буде повністю демонтовано.

Нагадаємо, вранці 21 червня у будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух у багатоповерховому будинку. Обвалилися квартири чотирьох поверхів будівлі. З дому евакуювали 23-х людей, загинули п’ятеро людей.

Попередньо поліція встановила, що у будинку стався вибух газу.