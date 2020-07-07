Украина просит помощи у Энергосообщества из-за проблем с оператором ГТС Словакии

Украина просит помощи у Энергосообщества из-за проблем с оператором ГТС Словакии

Оператор ГТС Словакии компания Eustream отказывается внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава компании напомнил, что европейские кодексы уже внедрены на границах Украины с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. Украинская сторона ранее обратилась к Eustream с предложением ввести такие же нормы на границе Словакия-Украина, однако словацкий оператор отказался.

"Словацкая сторона пользуется юридическими неточностями и считает, что не обязана добровольно внедрять европейские кодексы на границе с Украиной. Мы уже обратились в Европейскую Комиссию и Секретариат Энергетического содружества за помощью в разрешении возникшей ситуации", – сообщил С.Макогон.

В то же время пресс-служба "Оператора ГТС" отмечает, что на время ремонта газопровода к станции "Будинце" Eustream согласилась предложить дополнительные мощности на входе в Украину в точке соединения "Велки Капушаны" в размере 60 млн кубометров в сутки до 1 октября.

"Это позволит гарантировать всем заинтересованным компаниям, в августе-сентябре они смогут вовремя завезти запланированные объемы газа с территории Словакии в Украину для хранения в украинских ПХГ", – сказано в сообщении.

В то же время компания констатирует, что возможность виртуального реверса в точке соединения "Велке Капушаны" была создана еще с 1 марта 2020 года, однако Eustream не предлагал эти мощности в большем объеме.

"С нашей точки зрения, рынка можно предложить прерывистые мощности в объеме до 110 млн кубометров в сутки, что соответствует объему транспортировки через эту точку из Украины в Словакию. Также целесообразно расширить срок действия такого предложения, что позволит трейдерам планировать свои операции в более долгосрочной перспективе и использовать более дешевые мощности", – подчеркивают в компании.

"Оператор ГТС Украины" призывает словацкую сторону к поиску решения, основанного на европейских правилах.

"Если словацкий регулятор URSO не поддержит идею внедрения европейского кодекса (Commission Regulation (EU) 2017/459) и создание единой виртуальной точки, то будет применено другое решение с целью минимизации потерь трейдеров. ООО "Оператор ГТС Украины" уже получил предварительное согласие НКРЭКУ на перенос ранее забронированных мощностей с точки соединения "Будинце" на точку соединения "Велке Капушаны", – уточнили в компании.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" предупредил заказчиков услуг транспортировки о полной остановке с 11 августа поставок газа через точку соединения "Будинце" на границе со Словакией из-за ремонтных работ.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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