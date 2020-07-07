Глава Мінекономіки допустив зниження облікової ставки нижче від рівня інфляції

Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче від рівня інфляції.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижчою, ніж інфляція", - підкреслив міністр.

За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.

"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити пів року тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.

Раніше міністр економіки назвав ситуацію з низькою інфляцією "катастрофічною".