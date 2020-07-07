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2020-07-07
Глава Мінекономіки допустив зниження облікової ставки нижче від рівня інфляції
Петрашко вважає такий крок запізнілим.
Фото: investory.news
Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче від рівня інфляції.
Про це він сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижчою, ніж інфляція", - підкреслив міністр.
За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.
"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити пів року тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.
Раніше міністр економіки назвав ситуацію з низькою інфляцією "катастрофічною".