Гетманцев о налоговой амнистии: Ставки будут от 0 до 18%

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что концепция нулевого декларирования уже согласована с МВФ, и президент внесет соответствующий законопроект в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Гетманцев о налоговой амнистии: Ставки будут от 0 до 18%

Нулевое декларирование

По словам Гетманцева, нулевое декларирование будет добровольным.

«Никто не обязан подавать информацию о своем имуществе или доходах за какой-то период. Это право», — завил он.

Кроме того, речь идет только об активах и доходах, которые были получены без уплаты налогов.

«Если ты получал зарплату за весь период времени и платил налоги, она не должна быть легализована, потому что она уже легальна. Это же касается любых легальных доходов», — уточнил глава комитета.

Также, амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения.

Гетманцев уточнил, что речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки.

«При этом, мы в законе прямо пишем, что декларации не могут быть использованы в качестве доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском», — отметил он.

Какие ставки

Общая ставка — 5% для денег, размещаемых на банковском счете, 9% — для денег и активов, которые размещаются за рубежом. Если речь идет о наличных в Украине, то это 18%.

«2,5% мы даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% — для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь. Как образец мы использовали амнистию в Индонезии и амнистию в Аргентине — свежие амнистии, которые были проведены достаточно успешно», — пояснил он.

Предпосылки для амнистии

Гетманцев заявил, что сейчас для амнистии в Украине есть несколько предпосылок.

«Во-первых, это первая амнистия за все время. До этого в течение 28 лет практика, которая сложилась здесь, так или иначе заставляла каждого нарушать налоговый закон. Поэтому спрос на амнистию существует. Люди хотят владеть и распоряжаться легальными средствами. С другой стороны, недавно мы приняли ряд законов: 1210, изменения BEPS, международный обмен налоговой информацией, законы FATCA. Это большой мировой тренд: пользоваться нелегальными деньгами даже за рубежом становится все сложнее. В перспективе это вообще будет невозможно. Это — кнут: рано или поздно налоговые органы все равно узнают о ваших доходах и активах. С другой стороны, мы даем и „пряник“: достаточно лояльные условия амнистии. Такая комбинация, как нам кажется, позволит сделать ее успешной», — отметил он.

Относительно всеобщего декларирования, то он отметил, что пока это рассматривается в долгосрочной перспективе, то есть речь не о «завтра» и не о «послезавтра».

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