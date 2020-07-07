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2020-07-07
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона
Королевский монетный двор решил отметить более чем 50-летнее творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом 1 000 фунтов ($1247). Об этом
Фото: bbc.com
Что изображено на монете
На монете, созданной по дизайну художника Моргана Брэдли Джонсона, изображены соломянная шляпа, фирменные круглые очки с двух нот и бабочка под надписью Elton John.
«Это действительно невероятная честь – получить признание таким образом», – прокомментировал сэр Элтон Джон.
Стоимость монеты
Аукционная стоимость золотой монеты, по оценкам экспертов, превышает 68 000 фунтов (более $85 000).
Существует ряд других вариантов памятной монеты из золота, серебра и недрагоценных металлов. Самые дешевые монеты имеют номинал 5 фунтов ($6,2), а продаются за 13 фунтов ($16,2).
Ранее сообщалось
- В Великобритании неизвестный коллекционер-нумизмат заплатил миллион фунтов стерлингов ($1,3 млн) за монету номиналом в один фунт стерлингов. Это приобретение уже назвали самой дорогой монетой Соединенного Королевства.