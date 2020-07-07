В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона

Королевский монетный двор решил отметить более чем 50-летнее творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом 1 000 фунтов ($1247). Об этом передает ВВС.

Фото: bbc.com

Что изображено на монете

На монете, созданной по дизайну художника Моргана Брэдли Джонсона, изображены соломянная шляпа, фирменные круглые очки с двух нот и бабочка под надписью Elton John.

«Это действительно невероятная честь – получить признание таким образом», – прокомментировал сэр Элтон Джон.

Стоимость монеты

Аукционная стоимость золотой монеты, по оценкам экспертов, превышает 68 000 фунтов (более $85 000).

Существует ряд других вариантов памятной монеты из золота, серебра и недрагоценных металлов. Самые дешевые монеты имеют номинал 5 фунтов ($6,2), а продаются за 13 фунтов ($16,2).

Ранее сообщалось